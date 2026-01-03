Yemen'de Güney-Güney Diyaloğu Çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK) Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan "Güney-Güney" diyaloğuna "etkin ve olumlu" şekilde katılması çağrısında bulundu.

Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Başta Hadramevt, Şebve ve Mehra olmak üzere farklı vilayetlerde durumun normalleşmesi ve sivillerin korunması amacıyla büyük ve samimi çabalar ortaya koyan kardeş Suudi Arabistan'a en içten teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'ın hükümeti ve halkıyla sergilediği "samimi ve kardeşçe tutumu" överek, Güney-Güney Diyalog Konferansı'na ev sahipliği yapma yönündeki olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılayan Alimi, bu adımın, Suudi Arabistan'ın barış ve istikrar çabaları karşısındaki kararlılığını, güney halkının güney sorununu görüşmek üzere kapsamlı ve sorumlu bir diyalog yolu açmasına ve güney halkının taleplerini karşılayan adil ve eşitlikçi çözümler aramasına verdiği desteği yansıttığını belirtti.

Alimi, bu daveti memnuniyetle karşılayan ve katılmaya hazır olduklarını ifade eden tüm güneyli liderlere ve gruplara teşekkürlerini iletti ve "ciddi ve sorumlu diyaloğun, bakış açılarını yakınlaştırmanın ve vizyonları birleştirmenin gerçek yolu olduğuna" inandığını belirtti.

Suudi Arabistan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içerisinde çekme çağrısında bulundu.

2 Ocak'ta GGK bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.