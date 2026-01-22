Yemen'de Güvenlik Reformu İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de Güvenlik Reformu İlerliyor

22.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen, Suudi Arabistan desteğiyle güvenlik süreçlerini birleştirip temel hizmetleri iyileştiriyor.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkesinin Suudi Arabistan'ın desteğiyle güvenlik ve askeri karar alma süreçlerini birleştirme ve temel hizmetleri iyileştirme konusunda somut ilerleme kaydettiğini söyledi.

Yemen resmi ajansı Saba'nın haberine göre, Alimi, Yemen'deki siyasi süreci destekleyen ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Fransa'nın büyükelçileriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Alimi, ülkesinin Suudi Arabistan'ın desteğiyle güvenlik ve askeri karar alma süreçlerini birleştirme ve temel hizmetleri iyileştirme konusunda somut ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Devletin, güvenlik ve askeri karar alma süreçlerini birleştirmek için ciddi önlemler almaya başladığını ifade eden Alimi, bu önlemler arasında, "Kasım 2019'da Riyad Anlaşması'nın imzalanmasından sonra bile yıllarca sekteye uğrayan bir adım olan", silahlı kuvvetlerin ve birliklerin geçici başkent Aden'den ve il merkezlerinden çekilmesinin de yer aldığını dile getirdi.

Konsey Başkanı Alimi, hükümetin tüm yasadışı hapishaneleri kapatma çalışmalarına devam ettiğini ve uluslararası toplum tarafından desteklenen İnsan Hakları İhlalleri İddialarını Araştırma Ulusal Komisyonu'nu, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek üzere sahaya gönderdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Güvenlik Reformu İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu ''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Trump, Toyota CEO’su ile yaşadığı diyaloğu anlattı Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Diego Simeone’den Galatasaray’ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf

20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 21:27:21. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Güvenlik Reformu İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.