Yemen'de Güvenlik Reformu İlerliyor

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkesinin Suudi Arabistan'ın desteğiyle güvenlik ve askeri karar alma süreçlerini birleştirme ve temel hizmetleri iyileştirme konusunda somut ilerleme kaydettiğini söyledi.

Yemen resmi ajansı Saba'nın haberine göre, Alimi, Yemen'deki siyasi süreci destekleyen ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Fransa'nın büyükelçileriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Devletin, güvenlik ve askeri karar alma süreçlerini birleştirmek için ciddi önlemler almaya başladığını ifade eden Alimi, bu önlemler arasında, "Kasım 2019'da Riyad Anlaşması'nın imzalanmasından sonra bile yıllarca sekteye uğrayan bir adım olan", silahlı kuvvetlerin ve birliklerin geçici başkent Aden'den ve il merkezlerinden çekilmesinin de yer aldığını dile getirdi.

Konsey Başkanı Alimi, hükümetin tüm yasadışı hapishaneleri kapatma çalışmalarına devam ettiğini ve uluslararası toplum tarafından desteklenen İnsan Hakları İhlalleri İddialarını Araştırma Ulusal Komisyonu'nu, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek üzere sahaya gönderdiğini ifade etti.