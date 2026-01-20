Yemen'de Maaş Ödemeleri Başladı

Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu, hükümetin kontrolündeki kurtarılmış illerde görev yapan güvenlik ve askeri birliklerin maaşlarını ödemeye başladı.
Resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Ortak Kuvvetler Komutanlığı, ocak ayına ait maaşların ödenmesi sürecini bugün itibarıyla devreye aldı.
Öte yandan, pazar günü, Yemen'in yeni Başbakanı Şayi ez-Zindani, Suudi Arabistan'ın mali desteğiyle, sivil ve askeri devlet memurlarının gecikmiş maaşlarının ödenmesi talimatını vermişti.
Yemen hükümeti, uzun süredir yaşanan ciddi mali kriz nedeniyle kamuda çalışan memurların maaşlarını aylarca ödeme imkanı bulamamıştı.
Maaş ödemelerinin başlamasının, nüfusunun büyük bölümü yoksulluk sınırının altında yaşayan Yemen'de, çok sayıda ailenin geçim koşullarını iyileştirmesi bekleniyor.
Öte yandan, perşembe akşamı, dönemin Yemen Başbakanı Salim bin Brik, Suudi Arabistan'ın Yemen hükümetine 90 milyon dolar tutarında acil mali destek sağladığını açıklamıştı.
