Yemen'de Muha Havalimanı 1 Şubat'ta Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yemen'de Muha Havalimanı 1 Şubat'ta Açılıyor

28.01.2026 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muha Uluslararası Havalimanı, 1 Şubat'ta Cidde'ye ilk uçuşuyla hizmete girecek.

Yemen hükümeti, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Taiz vilayetinde bulunan Muha Uluslararası Havalimanı'nın 1 Şubat'ta resmen hizmete gireceğini ve ilk uçuşun Suudi Arabistan'ın Cidde kentine yapılacağını bildirdi.

Yemen devlet televizyonu, Muha Uluslararası Havalimanı'nın gelecek pazar günü faaliyete geçmesi için gerekli tüm teknik ve idari işlemlerin tamamlandığı duyurdu.

Yemen hükümeti Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nasır Şerif, havalimanının faaliyete geçirilmesinin, bakanlığının Sivil Havacılık ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Yemen Havayolları'nın koordinasyon içinde yürüttüğü kesintisiz çalışmaların sonucu olduğunu belirtti.

Şerif, bunun, kurtarılmış vilayetlerdeki havalimanları ağını genişlemeyi ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen hükümet planı kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.

Muha Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin sivil havacılık sektörü için nitelikli bir kazanım olduğunu vurgulayan Şerif, havalimanının batı kıyısı ve çevre bölgelerde ulaşım ve hizmet hareketliliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

2023 yılında kurulan Muha Havalimanı, bugüne kadar resmi olarak sivil uçuşlara ev sahipliği yapamadı. Yemen'in batı kıyısında yer alan havalimanı, stratejik konumu nedeniyle bölgenin önemli altyapı projeleri arasında gösteriliyor.

Muha Havalimanı, Taiz vilayetine ve çevre bölgelere hizmet vermek amacıyla inşa edildi. Taiz'in resmi havalimanının, ülkede çatışmaların başladığı 2015'ten bu yana Husilerin kontrolündeki Havban bölgesinde bulunması ve uzun süredir hizmet verememesi, yeni bir havalimanının devreye alınmasını zorunlu hale getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Muha Havalimanı 1 Şubat'ta Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 00:48:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Muha Havalimanı 1 Şubat'ta Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.