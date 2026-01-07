Yemen'de Önemli Askeri Atamalar ve Görevden Almalar - Son Dakika
Yemen'de Önemli Askeri Atamalar ve Görevden Almalar

07.01.2026 23:25
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, orduda ve Aden Valiliği'nde önemli değişiklikler yaptı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ordudaki bazı komutanlar ile Aden Valisi'ni görevden aldı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Alimi, orduda birtakım değişiklikleri içeren görevden alma ve atama kararlarına imza attı.

Alimi, Tümgeneral Talib Said'i İkinci Askeri Bölge Komutanlığı görevinden alarak hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi ve yerine de Tümgeneral Muhammed Ömer Avad el-Yemini'yi atadı.

İkinci Askeri Bölge Komutanlığı'nın görev alanı, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile askeri gerginliğin yaşandığı Yemen'in güneyindeki Hadramevt ve el-Mehra valiliklerinin yanı sıra Sokotra Adası'nı kapsıyor.

Ayrıca Alimi, Tümgeneral Muhsin Marsa'yı el-Gayda Ekseni Komutanlığı ve El-Mehra İnzibat Tugayı Komutanlığı görevlerinden alarak hakkında soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.

Marsa'nın yerine Alimi, tuğgeneral rütbesine terfi ettirdiği Salim Kedde'yi getirdi.

Alimi, Mukella'da İnzibat Komutanı olarak görev yapan Murad Bahle'yi Tuğgeneral rütbesine terfi ettirerek İkinci Askeri Bölge İnzibat Tugayı Komutanı olarak atadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Tuğgeneral Halid el-Kasmi'yi İkinci Cumhurbaşkanlığı Özel Muhafız Tugayı Komutanlığı görevine getirdi.

Ayrıca Alimi, Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'i de görevinden aldı.

Lemles hakkında soruşturma başlatılması talimatı veren Alimi, Aden Valiliği görevine Abdurrahman Şeyh el-Yafei'yi getirdi.

Konseyin ikinci kararıyla Abdurrahman Şeyh el-Yafei yeni Devlet Bakanı ve Aden Valisi olarak atandı.

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler aralık ayı başlarında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, BAE'den gelen askeri araçları hedef almıştı.

Riyad yönetimi ise Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulunmuştu.

2 Ocak'ta GGK bağlı güçlerin geçen ay ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler hava saldırılarıyla vurulmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

