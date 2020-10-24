Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan Türk Kızılay yetkilisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi (2) - Son Dakika

Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan Türk Kızılay yetkilisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi (2)

24.10.2020 23:36

Yaralının ambulanstan indirilmesi Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Süleyman İslamoğlu ile röportaj ANKARA - Yemen'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Yaralının ambulanstan indirilmesi

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Süleyman İslamoğlu ile röportaj ANKARA - Yemen'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Sağlık yetkililerinin nezaretinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen Budak, buradan tedavi göreceği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Süleyman İslamoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan Türk Kızılay yetkilisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi (2)
Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan Türk Kızılay yetkilisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi (2)
Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan Türk Kızılay yetkilisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi (2)
Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan Türk Kızılay yetkilisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi (2)

Ambulans, Kızılay, Yemen, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan Türk Kızılay yetkilisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi (2) - Son Dakika

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