Yemen'deki Husilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'deki Husilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki - Son Dakika

Yemen'deki Husilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki

6 saat önce

Yemen'deki Husiler, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesini protesto etti.

Yemen'deki Husilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki, System.String[]

Yemen'deki Husiler, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesini protesto etti.

Husilerin çağrısı üzerine çok sayıda kişi, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesine tepki göstermek için başkent Sana'da bir araya geldi.

Husilere ait El-Mesira kanalının haberine göre göstericiler, Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyarak, ABD aleyhinde sloganlar attı.

ABD'nin bölgeye müdahalesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden göstericiler, "ABD, Siyonistler ve müttefiklerine" karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan İran destekli Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi "tüm Müslümanlara yönelik açık bir saldırı" şeklinde nitelendirildi.

Açıklamada, Süleymani ve Mühendis'in intikamının "ABD ile Siynonistlerden" alınacağı iddia edildi.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı 10 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "ABD'den intikam alınacağını" söylemişti.

Devrim Muhafızları, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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