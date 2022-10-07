Yemen'deki Husilerden "Suudi Arabistan ve BAE'ye ait hassas hedefleri vurma" tehdidi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanı sıra ismini açıklamadığı başka ülkelerin de hassas hedeflerini bombalamaktan tereddüt etmeyecekleri tehdidinde bulundu.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilerin sözde hükümetinin savunma bakanı Muhammed Nasır el-Atıfi'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Taktik ve stratejik boyutta bir muharebeye hazırlandıklarını kaydeden Atıfi, "Gelecekte özel amaçlarımızın arasına koyduğumuz çok hassas ve önemli hedefleri bombalamaktan bir an olsun çekinmeyeceğiz. Bu hedefler sadece Suudi Arabistan ve BAE'nin derinliklerinde ve hayati, askeri ve ekonomik tesisleri değildir; Yemen'in stratejik caydırıcı gücünün kolu çok daha uzağa ulaşabilecek durumdadır." dedi.

Karadan, denizden ve havadan fırlatacakları füzelerinin ve insansız hava araçlarının önünde hiçbir kırmızı çizgi ve engelin durmayacağını söyleyen Atıfi, "Yeteneklerimizi ve kuvvetlerimizi bu stratejik askeri karara hazırladık; sabrımızı test etmeyin, uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atıfi, Kızıldeniz'in güneyindeki Babu'l Mendeb Boğazı, Aden Körfezi ve Arap Denizi'nden Hint Okyanusu ve Sokotra takımadalarına açılan doğu kapısına kadar uzanan deniz nakliye hatlarını koruma sorumluluğunun kendilerinde olduğunu savundu.

Yemen'de ateşkesin bitmesiyle çatışmalar yeniden başladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.