Son Dakika Haberleri: Yemen Halkının Yüzde 80'i Yardıma Muhtaç

Yemen Halkının Yüzde 80'i Yardıma Muhtaç

2 saat önce

İnsani krizin giderek derinleştiği Yemen'de halkın yüzde 80'i hayatta kalmak için acil yardım bekliyor.

Yemen Halkının Yüzde 80'i Yardıma Muhtaç, System.String[]
İnsani krizin giderek derinleştiği Yemen'de halkın yüzde 80'i hayatta kalmak için acil yardım bekliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Yemen ofisinin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Yemen'in dünyadaki en büyük insani krizle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Bu durumun her geçen yıl daha da kötüye gittiğine işaret edilen açıklamada, insani yardıma muhtaç kişi sayısının 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 10 arttığı bilgisi verildi.

Açıklamada, buna göre, yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de 24,4 milyon kişinin hayatını idame ettirmek için yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.


Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:29 Kaynak: AA

Twitter, Dünya Sağlık Örgütü, Yemen, Güncel
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