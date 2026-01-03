Yemen Hava Yolları Uçuşlara Yeniden Başlıyor

Yemen Hava Yolları, Aden Uluslararası Havalimanı'ndan düzenli uçuşlarına 3 günlük aranın ardından yarın sabah yeniden başlayacağını açıkladı.

Şirket, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuş programının yeniden devreye alınması için gerekli tüm teknik ve idari hazırlıkların tamamlandığı bildirilen açıklamada, pazar gününe ait uçuşlar kapsamında operasyonel süreçlerin iş ortakları ve uçuş noktalarıyla koordineli şekilde planlandığı ifade edildi.

Karşılıklı seferlerin 3 günlük aranın ardından pazar sabahı itibarıyla yeniden başlayacağı bildirildi.

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), 1 Ocak'ta ülkenin güneyinde yer alan Aden Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların askıya alındığını duyurmuştu.

GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden Tv" kanalı, geçici başkent Aden'de yer alan uluslararası havalimanındaki uçuşların Suudi Arabistan tarafından durdurulduğunu iddia etmiş, hükümet kaynakları ise açıklamayı reddetmişti.