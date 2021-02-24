Yemen hükümeti, Husilerin ellerindeki 4 gazetecinin serbest bırakılmalarını istedi - Son Dakika

Yemen hükümeti, Husilerin ellerinde bulunan 4 gazetecinin kayıtsız şartsız serbest bırakılması gerektiğini bildirdi.

Saba haber ajansının haberine göre, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Aryani, Husilerin esir değişimine ilişkin görüşmelerde başarısız kalmalarının ardından 6 yıl önce kaçırılan 4 gazeteci hakkında verilen idam hükmünün temyizi için kendi kontrollerindeki istinaf mahkemesinde yeniden yargılanmak üzere 7 Mart'ta duruşma düzenleyeceklerini belirtti.

Aryani, Husilerin esir değişimi görüşmelerinde savaş meydanında esir alınan milislerine karşılık gazetecilerin değişimine yanaşmadıklarının altını çizdi.

Gazetecilerin evlerinden kaçırılarak türlü işkencelere maruz bırakıldıklarını aktaran Aryani, ardından hukuka uymayan yargılamalar üzerinden haklarında idam kararı verildiğini vurguladı.

Aryani uluslararası topluma, BM'ye ve insan hakları kuruluşlarına gazetecilerin idam edilmemesi ve kayıtsız şartsız serbest bırakılması için Husilere gerekli baskının yapılması çağrısında bulundu.

İran destekli Husiler, tutukladıkları Abdulhalik Umran, Ekrem el-Velidi, Haris Humeyd ve Tevfik el-Mansuri adlı 4 gazeteci hakkında yabancı devletler hesabına casusluk yapmak ve ihanet suçundan 4 Nisan 2020'de idam cezası vermişti.

İdam cezalarının verildiği Husilere bağlı mahkeme söz konusu duruşmada 10 gazeteciden 4'ünü idamla diğerlerini hapisle cezalandırmıştı.