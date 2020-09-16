Yemin Dizisi 253. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 16 Eylül Çarşamba günü yayınlanacak olan 253. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta içi her gün 20: 45'te Yemin ile Kanal 7'de…

Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan Mut

Görüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray Ocak

Proje-Hikaye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov

Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım

Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Müslüm Çalaşın

Kostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar