Yeneroğlu'ndan Gezi Tutuklularına Ziyaret

11.01.2026 18:25
Mustafa Yeneroğlu, Gezi davasından tutuklu Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i Bakırköy Cezaevi'nde ziyaret etti.

(ANKARA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Bakırköy Cezaevi'nde Gezi davasından tutuklu bulunan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ziyaret etti. Yeneroğlu, ziyaretine ilişkin,"Çiğdem ve Mine hanım konuşurken kendilerini merkeze koymuyorlar. Ne bir mağduriyet yarışı var ne de öfke. Aksine, sürekli başkalarının adını anıyorlar, başka dosyalar, başka insanlar, başka hayatlar… 'Biz iyiyiz ama lütfen onlara bakın' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen ve 2022 yılından bu yana Bakırköy Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'e 9 Ocak Cuma günü ziyarette bulundu.

Yeneroğlu, ziyaretine ilişkin X hesabından şu açıklamada bulundu:

"Hakikatin bu denli hırpalandığı bir çağda, ceplerinde tek bir çakı dahi bulunmamasına ve hiçbir şiddet eylemine katılmamalarına rağmen, 'hükümeti devirmeye teşebbüse yardım' gibi çok ağır bir suçlamayla 18 yıl hapse mahkum edilmiş iki insan. Kitapları kendilerine yoldaş edinmiş iki bilge kadın, aynı dosyanın, aynı adaletsizliğin içinde, insanı daha kapıdan girerken kendine getiren bir vakar ile karşılıyor. Dört duvarın arasından değil de sanki uzun bir hayat tecrübesinin içinden bakıyorlar olaylara. Çiğdem ve Mine Hanım konuşurken kendilerini merkeze koymuyorlar. Ne bir mağduriyet yarışı var ne de öfke. Aksine, sürekli başkalarının adını anıyorlar, başka dosyalar, başka insanlar, başka hayatlar… 'Biz iyiyiz,' diyorlar, 'ama lütfen onlara bakın.' İnsanı en çok da bu cümle sarsıyor. Çünkü başkalarının acısına bu kadar açık bir vicdan, içerideyken bile kapanmıyorsa; dışarıdaki özgür bedenlerin bu körlüğü gerçekten utandırıyor."

Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in morallerinin yerinde olduğunu, zamanlarının çoğunu kitap okuyarak geçirdiklerini aktaran Yeneroğlu, "Çiğdem ve Mine Hanım'ın duruşu tam olarak şunu söylüyor insana: Adalet, onur ve insan olma iddiası, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, vazgeçilecek lüksler değildir. Hikaye, her seferinde yeniden yazılmak zorundadır. Zira insan, her şey elinden alınsa bile, anlamı ve vicdanı elinde tutabildiği sürece yenilmiş sayılmaz. Ayrılırken zihnimde Çiğdem Hanım'ın şu sözü kalıyor: Neşenizi kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

