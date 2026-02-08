Yeni Adalet Binaları İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
Yeni Adalet Binaları İhaleye Çıkıyor
08.02.2026 12:58
Bakan Tunç, Sinop ve Şanlıurfa Birecik'teki adalet binalarının ihalesinin yarın yapılacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop Adalet Binası ve Şanlıurfa Birecik Adalet Binasının yapım ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetini daha yukarılara çıkarmak için gayretle çalıştıklarını, fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini, hizmetlerin etkinliğini artırdıklarını belirtti.

Sinop Adalet Binasının yapım ihalesini yarın gerçekleştireceklerini aktaran Tunç, "Adalet binamız 21 bin 769 metrekare kapalı kullanım alanı, bodrum, alt zemin, zemin, 2 kat ve çatı katı, 35 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 16 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 213 araçlık otoparktan oluşacak. Bu önemli eserin şimdiden şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, yarın ayrıca Şanlıurfa Birecik Adalet Binasının yapım ihalesinin de gerçekleşeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Adaletin vakarına uygun, modern, insan odaklı ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış adalet binaları inşa etmeyi sürdürüyoruz. Birecik Adalet Binamız, 16 bin 227 metrekare inşaat alanı, bodrum, zemin ve 2 kat, 51 hakim ve cumhuriyet savcısı odası, 28 duruşma salonu, ilçe seçim müdürlüğü, icra müdürlüğü, denetimli serbestlik müdürlüğü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünden oluşacak. Adalet binamızın ilçemize, şehrimize ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yılmaz Tunç, Şanlıurfa, Güncel, Sinop, Son Dakika

