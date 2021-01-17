Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi - Son Dakika

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi

17.01.2021 20:06

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Aşından bahsediyoruz, 'sağlıkçıların özlük hakları ne olacak?' deniyor. Nöbetten konuşuluyor, 'sağlıkçıların özlük hakkı ne olacak?' deniyor. Bu talepler, rüşvetimi verin susayım demektir" dedi. Alan'ın bu sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan'ın, bir televizyon programında sağlıkçıların özlük haklarıyla ilgili söylediği sözler, sosyal medyada gündem oldu.

"RÜŞVETİMİ VER SUSAYIM"

6 bin liradan aşağı maaş alan hemşire olmadığını söyleyen Alan, sağlıkçıların sürekli 'özlük hakları' meselesini getirmesinden şikayet etti. Alan, Kovid-19'la mücadelede sırasında sağlık personelinin özlük haklarının gündem yapılmasının doğru olmadığını belirterek "Olay nedir biliyor musunuz. Rüşvetimi ver susayım mantığıdır." dedi.

Murat Alan'ın, tepki çeken açıklamaları şu şekilde:

"Bize ne zaman Silahlı Kuvvetler çok lüzumlu oluyor, bir savaş anında, tehdit anında. Afrin'e gideceğimiz zaman subayların kalkıp, bizim özlük haklarımız ne olacak diye sorduğunu düşünün. Biz bunu mu konuşmalıyız? TSK'nın oraya nasıl gideceğini mi konuşacağız yoksa, biz özlük haklarımızı almadan gitmeyiz, kısmını konuşacağız?

"6 BİN LİRADAN AŞAĞI ALAN BİR HEMŞİRE YOK"

Bakın 6 bin TL'den aşağı maaş alan bir hemşire yok. Olay nedir biliyor musunuz? Rüşvetimi ver susayım mantığıdır. Bu maaş mevzusunu getirip de mücadelesinin ortasına dayamanın bir mantığı yok. Ben bunun sürekli rüşvet şeklinde önümüze getirilmesinden rahatsızım."

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Murat Alan ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını belirtti "Rüşvet gibi algılanıyor demek istedim" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi
Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi

Murat Alan, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: 'Rüşvetimi ver susayım' mantığı gibi - Son Dakika


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