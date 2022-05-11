Yeni aldığı ekmek teknesi küle dönünce gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Arnavutköy'de ekmek dağıtımında kullanılan hafif ticari araç, çıkan yangında kül oldu. Markete ekmek bıraktığı sırada yeni aldığı ekmek teknesinin alev alev yandığını gören araç sahibi gözyaşlarını tutamadı.

Olay saat 12.30 sıralarında Arnavutköy İslambey Mahallesi Çalışkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeni aldığı 34 JP 5129 plakalı hafif ticari aracı ile ekmek dağıtımına çıkan Özkan Satılmış, bir markete ekmek bırakmak için araçtan indi. Bu sırada araçta elektrik aksamından kaynaklı olduğunu düşünülen yangın çıktı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Alev topuna dönen aracın yandığı anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Gözyaşlarına boğuldu"

Ekmek dağıtımında kullandığı aracını yeni aldığı öğrenilen Özkan Satılmış, gözyaşlarına hakim olamadı. Yanan araca yapılan müdahaleleri izleyen Özkan Satılmış'ın ağladığı anlar ise yürekleri dağladı.

"Bir kova su atmaya fırsat kalmadı"

Araç yandığı esnada araç sahibi ile birlikte olan market sahibi Adem Gür, "Bu arkadaş benim fırıncım dükkanıma ekmek bıraktı ödemesini yaptım. O esnada sokakta temizlik yapan belediye işçisi bizi uyardı. Araç yanıyor diye. Müdahale edemedik. Bir kova su doldurmaya bile vaktimiz olmadı. Her yeri alev sarmıştı. İtfaiye geldi şuanda araştırma yapıyor. Araç kullanılamaz hale geldi. Arkadaşımızda arabasını yeni almıştı" dedi. - İSTANBUL