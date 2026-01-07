Yeni Anjiyografi Cihazı ile İnme Tedavisi Hızlanacak - Son Dakika
Yeni Anjiyografi Cihazı ile İnme Tedavisi Hızlanacak

Yeni Anjiyografi Cihazı ile İnme Tedavisi Hızlanacak
07.01.2026 11:17
Atatürk Üniversitesi Hastanesi, yeni nesil anjiyografi cihazı ile inme hastalarına hızlı tedavi sunacak.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hizmete alınan yeni nesil anjiyografi cihazıyla inme hastalarının sağlıklarına daha kısa sürede kavuşması sağlanacak.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde, Girişimsel Nöroanjiografi Ünitesi açılışı ve yeni nesil anjiyografi cihazı tanıtımı için program düzenlendi.

Kurdele kesilerek başlayan programda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Nöroloji İnme Merkezi'nde sorumlu hocalardan çalışmaları ve yeni cihazın önemi ve katkıları hakkında bilgi aldı.

Rektör Hacımüftüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesi olarak sağlık hizmeti sunumunda bilimsel kapasitelerini ve bölgesel sorumluluklarını ileri bir noktaya taşıyan çok önemli bir yatırımı hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cihazın özelliklerinden bahseden Hacımüftüoğlu, "Nöroloji İnme Merkezimiz bünyesinde hizmete aldığımız yeni nesil anjiyografi cihazı, tanı, tedavi ve izlem süreçlerinde çağdaş tıbbın gerektirdiği en üst teknolojik standartları karşılayan, yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme kapasitesine sahip stratejik bir altyapı yatırımını temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu, inmenin dünya genelinde mortalite (ölüm) nedenleri arasında üst sıralarda yer aldığını ve erişkin nüfusta kalıcı nörolojik sakatlığın en sık nedenlerinden biri olarak kabul edildiğine değinerek, şunları dile getirdi:

"Özellikle akut iskemik inmede, beyin dokusunda geri dönüşümsüz hasarın dakikalar içerisinde başladığı bilinmektedir. Bu nedenle literatürde sıkça vurgulanan 'time is brain' kavramı, inme yönetiminin temel ilkesini oluşturmaktadır. Güncel kılavuzlar doğrultusunda, büyük damar tıkanıklıklarında ilk 6 saat içinde, kara yolu ile bu 6 saat bizim 22 ile ulaşımımız demek, uygun hastalarda ise ileri görüntüleme yöntemleriyle seçilmek kaydıyla daha geniş zaman pencerelerinde gerçekleştirilen mekanik trombektomi uygulamaları mortaliteyi azaltmakta, fonksiyonel bağımsızlığı yani felç olmadan normal yürüyüşü anlamlı düzeyde artırmaktadır. Bugün hizmete sunduğumuz bu ileri teknoloji anjiyo cihazı sayesinde, akut inme hastalarında damar içi girişimsel tedaviler çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde uygulanabilecektir.

Yeni cihazımız üç boyutlu vasküler görüntüleme, düşük radyasyon dozlarıyla yüksek görüntü kalitesi, hızlı işlem süresi ve kompleks serebrovasküler girişimlere olanak tanıyan teknik donanımıyla, girişimsel nöroloji ve nöroradyoloji uygulamalarında merkezimize önemli bir güç kazandıracaktır. Bu sayede yalnızca felç değil, beyin anevrizmaları, arteriyovenöz malformasyonlar ve diğer kompleks beyin damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde de ileri düzey hizmet sunulabilecektir."

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla yalnızca Erzurum'a değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına ve çevre illere hizmet veren stratejik bir referans merkezi olduğuna dikkati çeken Hacımüftüoğlu, "Nöroloji İnme Merkezimiz ise bölgede 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunabilen, multidisipliner ekip yapısına sahip ve ileri girişimsel inme tedavilerini uygulayabilen tek merkez olma niteliğini taşımaktadır. Bu yeni anjiyo cihazı ile birlikte, hastalarımızın başka merkezlere sevk edilme ihtiyacı azalacak, tanı ve tedaviye erişim süresi anlamlı ölçüde kısalacaktır." diye konuştu.

Hacımüftüoğlu, bu yatırımın aynı zamanda üniversitenin eğitim ve araştırma misyonuna da doğrudan katkı sağlayacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi öğrencilerimiz, asistan hekimlerimiz ve akademisyenlerimiz, girişimsel nöroloji ve inme alanında en güncel teknolojilerle eğitim alma, klinik deneyim kazanma ve nitelikli bilimsel araştırmalar yürütme imkanına kavuşacaktır. Böylece üniversitemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel üretimini ve akademik görünürlüğünü daha da güçlendirecektir. Bu anlamlı yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza, ilgili kurumlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bilimsel bilgi ile ileri teknolojinin, ancak bu özverili emekle anlam kazandığını bir kez daha vurgulamak isterim. Yeni anjiyografi cihazımızın üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, burada gerçekleştirilecek her girişimin bir hastaya yaşam, bir aileye umut olmasını temenni ediyorum."

Açılışta, rektör yardımcıları, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Atila Eroğlu, başhekim yardımcıları ve kurum çalışanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Yerel Haberler, Anjiyografi, Teknoloji, Güncel

