Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde kabul edilen yasa değişikliği, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, özellikle yorgunluk ve aşırı hızdan kaynaklanan kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, yeni tescil edilecek bazı ticari araç gruplarında çalışma saatlerini kayıt altına alan takograf ile hız sınırlayıcı cihaz kullanımı zorunlu hale getirildi.

YENİ DÜZENLEMENİN KAPSADIĞI ARAÇLAR

Düzenleme; azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı aşan kamyon ve çekici türü yük taşıma araçlarıyla birlikte, sürücü dahil 17'den fazla yolcu kapasitesine sahip otobüsleri, turizm taşımacılığı araçlarını ve belediye otobüslerini kapsıyor.

Zorunluluk, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk kez tescil edilecek sıfır kilometre araçlar için geçerli olacak. Belediye ve mücavir alan ayrımı yapılmaksızın Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak olan düzenleme, yönetmelikle muaf tutulan araç tipleri ile daha önce tescil edilmiş eski model araçları kapsam dışı bırakıyor.

İHLALLERE AĞIR YAPTIRIM

Yetkililer, yeni düzenlemeyle birlikte yaptırımların da ciddi ölçüde artırıldığına dikkat çekiyor. Takograf veya hız sınırlayıcı cihazı bulundurmayan ya da bu cihazları aktif şekilde kullanmayan sürücülere 75 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cihaz kayıtlarına müdahale edilmesi, verilerin silinmesi ya da sürücü kartının kullanılmaması gibi ihlallerde ise 3 bin lira ile 20 bin lira arasında değişen ek cezalar uygulanacak. Ayrıca söz konusu ihlallerde araçların trafikten men edilmesi de gündeme gelebilecek.

Araçlarda genel donanım ve ekipman eksikliği tespit edilmesi halinde bin lira ceza uygulanacağı belirtilirken, aynı kanun paketi kapsamında diğer trafik cezalarında da artış yapıldı. Buna göre ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin liraya, alkollü araç kullanmanın cezası ise 25 bin liraya yükseltildi.