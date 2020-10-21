Yeni atanan İl Sağlık Müdürü göreve başladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının son atamasıyla Balıkesir İl Sağlık Müdürü olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Kadir Keskin görevine başladı. Bursa İl Sağlık Müdürü olarak ataması yapılan Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan görevi devralan Serkan Kadir Keskin, Balıkesir'e hizmet etmek için geldiğini söyledi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin görevi Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan devraldı. İl Sağlık Müdürlüğü makamında gerçekleşen devir teslim töreni ile göreve başlayan Keskin, Balıkesir'de en iyi sağlık hizmeti verilmesi için çalışacağını ifade etti. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin'e görevinde başarılar dileyen Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise yeni görev yeri Bursa İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlamak üzere Bursa'ya hareket etti. - BALIKESİR