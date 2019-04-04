Yeni Başkan Suat Aybar Görevi Devraldı
44 dakika önce
Alucra Belediye Başkanı seçilen Suat Aybar bugün ilçe seçim müdürlüğünden mazbatasını aldı.
31 mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen MHP adayı Suat Aybar, bugün Alucra ilçe seçim müdürlüğünden ilçe seçim kurulu başkanı Hakim Nedim Yasir Gökmen'den mazbatasını aldı.
Saat 11:00 gibi Alucra Hükümet Konağı toplantı salonunda gerçekleşen törende Alucra ilçe seçim kurulu başkanı Hakim Nedim Yasir Gökmen, Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin mazbatalarını takdim etti.
Mazbata töreni sonrası Alucra Belediyesine geçen Başkan Suat Aybar ve meclis üyeleri, Asım Kaymakçı'dan görevi teslim aldı. Alucra Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreni sonrası Suat Aybar ve MHP ekibi Kamışlı köyünde davul zurna eşliğinde yemek verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:58 Kaynak: Bültenler
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