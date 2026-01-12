Yeni Beslenme Rehberi Tartışma Yarattı

ABD Sağlık Bakanlığının yayımladığı "Yeni Beslenme Rehberi" adlı yeni besin piramidi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD Sağlık Bakanlığının internet sitesinde "Yeni Beslenme Rehberi" adı altında yeni bir sayfa yayımlandı. "Gerçek yiyecekler yiyin" başlıklı sayfada, tüketim alışkanlıklarına ilişkin bir yol haritası paylaşıldı.

Sayfada, ABD'lilerin yüzde 50'sinin prediyabet veya diyabet hastası, yetişkinlerin yüzde 75'inin de en az bir kronik rahatsızlığı olduğuna dikkati çekildi.

ABD'de sağlık harcamalarının yüzde 90'ının kronik hastalıkların tedavisine gittiği belirtilen sayfada, bunların çoğunun beslenme ve yaşam tarzıyla bağlantılı olduğu aktarıldı.

Eski besin piramidi ile yıllardır işlenmiş gıdalara öncelik verilerek toplumun yanlış yönlendirildiğine işaret edilen sayfada, bunun sonucunda ise kronik hastalıklarla karşı karşıya kalındığı kaydedildi.

Buna karşılık, eski besin piramidini neredeyse tersine çeviren yeni bir besin piramidi kamuoyuyla paylaşıldı.

Sayfada, her öğünde hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilen, besin değeri yüksek proteinlere öncelik verilmesi, her gün 2 ila 3 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi önerildi.

Tam tahılların teşvik edildiği, rafine karbonhidratların ise önerilmediği sayfada, ayrıca vatandaşlara işlenmiş gıdadan kaçınmaları çağrısı yapıldı.

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ise "Amerika'yı yeniden sağlıklı hale getirin" (Make America Healthy Again) paylaşımı yapıldı.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Proteinle savaşı sona erdiriyoruz." ifadesi yer aldı.

Yeni besin piramidi tartışmalara yol açtı

Öte yandan, her öğünde protein alınmasını öneren piramit, ABD kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı beslenme uzmanları, yağ oranı yüksek gıdaların teşvik edilmesine yönelik endişelerini dile getirerek, bunun bireylerin günlük kalori alımının en fazla yüzde 10'unu doymuş yağdan karşılama sınırına uymayı zorlaştırabileceğini belirtti.

Ayrıca yeni piramidin, Amerikan Kalp Derneği'nin kırmızı et, tereyağı ve benzeri yüksek yağlı hayvansal ürünlerin sınırlandırılması yönündeki tavsiyeleriyle çeliştiği kaydedildi.

Kırmızı et tüketiminin haftada bir ila üç kez, en fazla 350 gramla sınırlandırılmasına yönelik önerilerin de yeni besin piramidi önerileriyle örtüşmediğine dikkati çekildi.