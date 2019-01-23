Son Dakika Haberleri: Yeni Binada İlk Encümen Toplantısı

Yeni Binada İlk Encümen Toplantısı

1 saat önce

Kütahya Belediyesi haftalık Encümen toplantısı, ilk kez yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Yeni Binada İlk Encümen Toplantısı, System.String[]
Kütahya Belediyesi haftalık Encümen toplantısı, ilk kez yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Gündeme dair konuların ele alındığı encümen toplantısından sonra yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü yeni belediye binamızda hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı. Kütahya Belediyesi'nin şuan ki hizmet binasında var olan müdürlüklerimizde inşallah en kısa zamanda yeni hizmet binamıza taşınacak ve İtfaiye Müdürlüğümüz dışında tüm birim müdürlüklerimizi tek çatı altında toplamış olacağız. Kütahya Belediyesi yeni Hizmet Binamızın şehrimiz ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

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