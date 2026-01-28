Yeni Bir Yaşam Alanı: HD 137010 b

SİDNEY, 28 Ocak (Xinhua) -- Avustralyalı gökbilimcilerin liderliğindeki uluslararası bir bilim ekibi, Dünya'dan yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta "yaşamaya elverişli olabilecek" Dünya büyüklüğünde bir gezegen adayı tespit etti.

Avustralya'nın Güney Queensland Üniversitesi liderliğindeki araştırma ekibi salı günü Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan makalede, HD 137010 b diye bilinen gezegenin Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde döndüğünü ve Dünya'dan yaklaşık yüzde 6 daha büyük olduğunu bildirdi.

Güney Queensland Üniversitesi araştırmacıları ile Harvard Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların ortak çalışmasına göre gezegen adayı, Dünya'ya benzer boyutu ve Güneş benzeri ana yıldızına Mars'ın uzaklığına denk mesafesi nedeniyle "Dünya ile Mars'ın özelliklerini birleştiren bir gezegen" diye tanımlandı.

Araştırmacılar, HD 137010 b'nin gezegen adayı yerine gezegen olduğunu doğrulamak için bir geçiş daha gözlemlemeleri gerektiğini belirterek, doğrulanması halinde HD 137010 b'nin, Güneş benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alan bilinen tek kayalık gezegen olacağını da ekledi.