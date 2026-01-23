Yeni Büyük Güçler Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Yeni Büyük Güçler Dönemi

23.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, büyük güçlerin hakimiyetine dikkat çekti, Avrupa'nın güvenliğini vurguladı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, dünyada büyük güçlerin politikalarının hakim olduğu yeni bir döneme girildiğini belirterek "Yeni büyük güçler dünyası, güç, kuvvet ve şiddet üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Dünyada büyük güçlerin politikalarının hakim olduğu yeni bir döneme girilidğini belirten Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının bunun çarpıcı bir örneği olduğunu söyledi. Ancak değişimlerin daha derinde olduğunu vurgulayan Merz, Çin'in stratejik öngörüyle büyük güç haline geldiğini, ABD'nin dış politikasında radikal değişiklikler yaparak buna karşılık verdiğini kaydetti.

Hukukun üstünlüğüne dayanan düzenin temellerine saldırıların arttığını ifade eden Merz, "Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli bir yerdir" dedi. Merz, Avrupa'nın güvenlik, rekabet ve birlikteliğe yatırım yapması gerektiğini belirterek NATO'nun önemine işaret etti. ABD'nin Arktik'teki Rus tehdidine dikkat çektiğini aktaran Merz, Avrupa ve ABD'nin bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Almanya Başbakanı, Danimarka'yı, Grönland'ı ve Kuzey Kutbu'nu Rus tehdidine karşı koruyacaklarını ve transatlantik ittifakın temelini oluşturan egemenlik ile toprak bütünlüğü ilkelerini savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni Büyük Güçler Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:23:44. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Büyük Güçler Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.