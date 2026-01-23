Yeni Büyük Güçler Dönemi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, dünyada büyük güçlerin politikalarının hakim olduğu yeni bir döneme girildiğini belirterek "Yeni büyük güçler dünyası, güç, kuvvet ve şiddet üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Dünyada büyük güçlerin politikalarının hakim olduğu yeni bir döneme girilidğini belirten Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının bunun çarpıcı bir örneği olduğunu söyledi. Ancak değişimlerin daha derinde olduğunu vurgulayan Merz, Çin'in stratejik öngörüyle büyük güç haline geldiğini, ABD'nin dış politikasında radikal değişiklikler yaparak buna karşılık verdiğini kaydetti.

Hukukun üstünlüğüne dayanan düzenin temellerine saldırıların arttığını ifade eden Merz, "Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli bir yerdir" dedi. Merz, Avrupa'nın güvenlik, rekabet ve birlikteliğe yatırım yapması gerektiğini belirterek NATO'nun önemine işaret etti. ABD'nin Arktik'teki Rus tehdidine dikkat çektiğini aktaran Merz, Avrupa ve ABD'nin bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Almanya Başbakanı, Danimarka'yı, Grönland'ı ve Kuzey Kutbu'nu Rus tehdidine karşı koruyacaklarını ve transatlantik ittifakın temelini oluşturan egemenlik ile toprak bütünlüğü ilkelerini savunmaya devam edeceklerini kaydetti.