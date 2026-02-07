Yeni Çocuk Paketi Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Yeni Çocuk Paketi Çalışmaları Başladı

Yeni Çocuk Paketi Çalışmaları Başladı
07.02.2026 11:20
Durgut, suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir paket hazırlanacağını açıkladı.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Meseleyi tüm boyutlarıyla, bütün partilerin katılımıyla tartışarak kapsamlı, bilimsel temele oturmuş yeni bir çocuk paketi hazırlayacağız." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, suça sürüklenen çocuklara ve komisyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası araştırmaların, risk faktörlerinin suça sürüklenmeyi artırdığını gösterdiğini belirten Durgut, komisyon olarak çok katmanlı konunun risk faktörlerini analiz etmek amacıyla müdahale ve politika önerilerine yönelik yol haritası belirlediklerini bildirdi.

Akademisyenleri, sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, bakanlıkları ve konunun tüm paydaşlarını komisyona davet ettiklerini aktaran Durgut, "Suça sürüklenmiş çocukları kapsayacak şekilde bir anket çalışmasıyla risk faktörlerini analiz edeceğiz. Tespit ettiğimiz verilere yönelik bir eylem planı, politika önerileri paketi sunacağız. Bilimsel temelli, disiplinli bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Durgut, komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunum yaptığını anımsatarak, bundan sonraki süreçte Milli Eğitim, Adalet, Gençlik ve Spor ile İçişleri bakanlıklarının komisyona davet edileceğini kaydetti.

"Tüm risk faktörlerine müdahale eden kapsamlı bir paket çalışması faydalı olacak"

Saha ziyaretleri yapacaklarını söyleyen Durgut, "Mağdur aileleri ziyaret ederek onları dinleyeceğiz. Suça sürüklenmiş çocuklara hizmet verenlerle müzakerelerimiz, hizmet verenlerin sorunlarını yerinde görmek, analiz etmek amacıyla onlarla birebir görüşmelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Durgut, 11. Yargı Paketi'yle örgüt faaliyetleri kapsamında çocukları araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılmasına yönelik düzenlemenin yasalaştığını hatırlattı.

Bu düzenlemeyi desteklediklerini dile getiren Durgut, çocukların çeteler tarafından suça teşvik edildiğini, kullanıldığını ve istismar edildiğini vurguladı.

Müşerref Pervin Tuba Durgut, şunları kaydetti:

"Yargı Paketi'nde başka cezaların artırılmasına yönelik de bazı uygulamalar önerilmişti. Biz bu meseleyi tüm boyutlarıyla, bütün partilerin katılımıyla tartışarak kapsamlı, bilimsel temele oturmuş yeni bir çocuk paketi hazırlayacağız. Burada elbette meselenin hukuki boyutu olacak ama önleyici, rehabilite edici, bireysel, bireyler arası, organizasyonel, çevresel, tüm risk faktörlerine müdahale eden kapsamlı bir paket çalışması faydalı olacak diye düşünüyoruz."

Sosyal medya ve dijital bağımlılık konularında da açıklamalarda bulunan Durgut, çocukların suça sürüklenmesinde dijital risk faktörlerinin önemli bir mesele olduğunun altını çizdi. Durgut, bu konunun ihmal edilemez ve müdahale edilmesi gereken alan haline geldiğini dile getirdi.

Yeni çağın yeni sorunları da beraberinde getirdiğine işaret eden Durgut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet burada norm belirleyici olmalı. Belli yaşın altına kısıtlamalar getirmek, bütün ülkelerde olduğu gibi bilimsel temele oturuyor. Çocukları, gençleri korumak, Anayasa'nın amir hükmüdür. Dijital risklerden çocukları korumak için devletin yaptırımı olmalı. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Bir taraftan komisyon çalışmalarımıza devam ederken, bir taraftan raporlama çalışmalarımıza da başladık. Raporumuzu da en kısa sürede telif etmeyi, bunun fikri takibini yapmayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Kaynak: AA

