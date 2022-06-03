Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi 'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü kutlamak için bir araya gelen bisikletçiler, sabahın erken saatlerinde şehrin caddelerini doldurdu.

Hindistan'da bir kadının suya ulaşmak için hayatını riske attığı görüntü viral oldu

Kaynak: AA

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Bisiklet Günü - Son Dakika

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