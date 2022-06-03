YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Bisiklet Günü - Son Dakika
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YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Bisiklet Günü

03.06.2022 10:47

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü kutlamak için bir araya gelen bisikletçiler, sabahın erken saatlerinde şehrin caddelerini doldurdu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü kutlamak için bir araya gelen bisikletçiler, sabahın erken saatlerinde şehrin caddelerini doldurdu.

YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Bisiklet Günü
YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Bisiklet Günü
YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Bisiklet Günü
YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Bisiklet Günü

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Bisiklet Günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: YENİ DELHİ - Hindistan'da Dünya Bisiklet Günü - Son Dakika
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