YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü - Son Dakika
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YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü

22.05.2022 09:54

Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndan detaylar YENİ DELHİ - Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik gününü kutlamaya hazırlanan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndaki hayvan ve bitkiler görüntülendi.

Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndan detaylar YENİ DELHİ - Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik gününü kutlamaya hazırlanan Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Yamuna Biyoçeşitlilik Parkı'ndaki hayvan ve bitkiler görüntülendi. Sürdürülebilir dünya için doğal yaşam çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesini teşvik amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde her yıl 22 Mayıs, "Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik" günü olarak kutlanıyor.

YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü

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Kaynak: AA

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: YENİ DELHİ - Hindistan'da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü - Son Dakika
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