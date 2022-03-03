"Yeni Ekonomik Düzen ve İhtiyaçlar Doğrultusunda Üretici Örgütleri Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Yeni Ekonomik Düzen ve İhtiyaçlar Doğrultusunda Üretici Örgütleri Çalıştayı gerçekleştirildi.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarımsal Eğitim Merkezi'nde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (GAP BKİ) "Sürdürülebilir bölgesel balkınma için, sürdürülebilir örgütlenme" temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda, üretici örgütlerinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldı.

GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, yaptığı konuşmada, bölgenin coğrafi konumu, tarihi, kültürel yapısı, bereketli toprakları ve genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyeli değerlendirmek üzere dünyanın sayılı, Türkiye'nin de en büyük en büyük bölgesel kalkınma programının uygulandığını hatırlatan Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Bu proje sadece fiziki büyüklüğüyle değil içinde barındırdığı insani kalkınma yaklaşımıyla, aslında bir sosyal dönüşüm projesi olarak gerçekleşmekte. Biz idare olarak yaptığımız bütün çalışmalarda kalkınmanın odağına insanı koyarak çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Proje kapsamında bu güne kadar enerji, sulama, tarım, sanayi, ulaşım, kentsel, kırsal altyapı, kültür, turizm gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirilmiş ve bu yapılan yatırımlar sayesinde bölgemizde hem sosyal hem ekonomik anlamda önemli gelişmeler kat edilmiştir."

Açıkgöz, bölgenin gelişmesinin sadece kamu yatırımlarıyla olamayacağını, sivil topluk kuruluşlarına da büyük görevler düştüğünü ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Üretici örgütlerinin bölgenin kalkınmasında önemli rolleri olduğunu vurgulayan Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Bugün üretici örgütlerine yönelik çalıştayımızda, üretici örgütlerinin mevcut durumunu, sorunlarını konuşacağız ama en önemlisi bu çalıştay sonunda bir strateji belgesi oluşturulacak. Tabi bu strateji belgesi rafta kalmayacak, özellikle bu örgütlerin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara, desteklenebilecek projelere ve oluşturulacak politikalara önemli bir altlık olacak. Dolayısıyla biz bu çalışmaları önemsiyoruz, değer veriyoruz. Katılımcılara yapacakları görüş ve önerileri için teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından program, görüşlerin sunulduğu oturumlarla devam etti.