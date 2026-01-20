Yeni Ekonomik Reform Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yeni Ekonomik Reform Programı Açıklandı

20.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026-2028 dönemi için 6 yapısal reform tedbiri belirlendi, büyüme ve istihdam artırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan yeni Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı çerçevesinde "rekabetçilik", "sürdürülebilirlik ve dayanıklılık" ile "beşeri sermaye ve sosyal politikalar" alanlarında 6 yapısal reform tedbirinin uygulamaya alınması öngörülüyor.

AA muhabirinin, söz konusu programdan yaptığı derlemeye göre, program süresince talep koşullarının enflasyonla uyumlu patikada seyretmesi sağlanması, arz yönlü büyüme dinamiklerini güçlendirecek politikalara hız verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, uzun vadeli büyüme potansiyelinin yükseltilmesi için özellikle teknolojik gelişme yoluyla toplam faktör verimliliğini artıracak politikalar, beşeri sermayenin niteliğini yükseltecek beceri dönüşüm programları ile üretken yatırımların desteklenmesini ve sermaye birikiminin hızlandırılmasını sağlayacak yapısal adımların atılması hedefleniyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında para, maliye ve gelirler politikalarının eş güdüm içinde ve hedef odaklı şekilde uygulanmasına devam edilecek. Dezenflasyon sürecini sürdürmeye yönelik talep koşullarını dengeleyici sıkı politika duruşu ile bununla eşzamanlı olarak olası arz kısıtlarına karşı orta ve uzun vadeli yapısal dönüşüm adımları sürdürülecek.

Bu dönemde kamu maliyesinde mali disiplin ilkesinden taviz verilmemesi amaçlanıyor. Maliye politikasının fiyat istikrarının sağlanmasına, cari işlemler dengesinin iyileştirilmesine, adil gelir dağılımına, ekonomide üretkenliğin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak şekilde uygulanması öngörülüyor.

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacılık eğilimleri ve tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm dikkate alınarak Türkiye'nin değer zincirlerindeki konumunu güçlendirmek ve küresel ihracat pazarından daha fazla pay almasını sağlamak üzere teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik politikalara odaklanılması hedefleniyor.

Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin teşvikiyle yerli üretim kapasitesi güçlendirilirken ihracatın ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, böylece cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması amaçlanıyor.

Yatırımcı güvenini artıracak ve iş yapma ortamını güçlendirecek düzenlemelerin hayata geçirilerek ekonomi genelinde iyileşmenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınma ilkeleri gözetilerek verimlilik artışını destekleyen yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesi, yenilikçi ve teknoloji odaklı üretim yapısının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin niteliğinin yükseltilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması bu dönemde ulaşılması düşünülen hedefler arasında yer alıyor.

Yapısal reform alanları belirlendi

Program kapsamında "rekabetçilik", "sürdürülebilirlik ve dayanıklılık" ile "beşeri sermaye ve sosyal politikalar" yapısal reform konuları olarak tespit edildi.

Bu kapsamda rekabetçilik alanında "imalat sanayisinde dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm aracılığıyla KOBİ'lerin modernizasyonunun desteklenmesi, verimliliğin ve rekabet edilebilirliğin artırılması" ve "sürdürülebilir turizmin yaygınlaştırılması ve markalaşma" reform tedbirlerine ilişkin çalışmalar yapılacak.

Bu dönemde "sürdürülebilirlik ve dayanıklılık" alanında "yeşil dönüşümün hızlandırılması" ve "endüstrilerde dijitalleşme odaklı yatırımların artırılması" alanlarındaki belirlenen uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

"Beşeri sermaye ve sosyal politikalar" alanında da "öğretim programlarının beceri temelli olarak güncellenmesi ve mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi" ile "istihdam hizmetlerinin iş gücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi" tedbirlerine ilişkin çalışmaların uygulamaya konulması öngörülüyor.

Böylece 2026-2028 döneminde 6 yapısal reform tedbirinin hayata geçirilmesi hedeflenirken, bu tedbirlerin uygulamaya konulması için yaklaşık 6,4 milyar avroluk ek maliyet tahmin edildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Ekonomik Reform Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:07:37. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Ekonomik Reform Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.