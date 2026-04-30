Yeni Emniyet Müdürü kim oldu, Yeni Emniyet Müdürü Ali Fidan kimdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Türkiye’nin güvenlik politikalarında kilit rol oynayacak olan Yeni Emniyet Müdürü Ali Fidan kimdir ve nerelidir? Daha önce Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Valilik gibi üst düzey makamlarda bulunan Ali Fidan’ın özgeçmişi, eğitim hayatı ve devlet kademelerindeki başarı dolu geçmişi haberimizde. Emniyet teşkilatındaki bu stratejik görev değişiminin ardından Ali Fidan’ın yeni projeleri ve güvenlik stratejileri merakla beklenirken, atamanın tam metni ve biyografik detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI!



ALİ FİDAN KİMDİR VE EĞİTİM HAYATI

Türk bürokrasisinin tecrübeli isimlerinden biri olan ve mülki idare amirliğinden müsteşarlığa kadar pek çok kritik makamda görev yapan Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna oturdu. İşte Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın kariyer yolculuğu ve biyografisi:

1970 yılında Bolu’nun Gerede ilçesinde dünyaya gelen Ali Fidan, yükseköğrenimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Akademik kariyerine kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Fidan, 1994 yılında Bolu Valiliği'nde kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

MÜLKİ İDARE VE GENEL MÜDÜRLÜK DÖNEMLERİ

Kariyeri boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde önemli görevler üstlenen Ali Fidan; Felahiye ve Yazıhan kaymakamlıklarının ardından Malatya Vali Yardımcılığı görevini yürüttü. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında da aktif rol alan Fidan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve genel müdür yardımcılığı yaptıktan sonra 2013-2015 yılları arasında Genel Müdür olarak hizmet verdi.

TÜRKİYE’NİN İLK SİVİL MÜSTEŞARI VE VALİLİK GÖREVLERİ

Ali Fidan, 2015 yılında Düzce Valisi olarak atanarak şehrin yönetimini üstlendi. Ancak onu Türk bürokrasi tarihine geçiren asıl gelişme, 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın ilk sivil müsteşarı olarak göreve getirilmesi oldu. Bu tarihi görevin ardından yerel yönetime geri dönen Fidan, 10 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan kararname ile Nevşehir Valiliği görevine atandı.

YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLARAK ATANMASI

Nevşehir Valisi olarak görevini sürdürürken güvenlik bürokrasisinin zirvesine getirilen Ali Fidan, 23 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine resmen başladı. Devletin farklı kademelerindeki geniş tecrübesiyle dikkat çeken Fidan, artık Türkiye'nin iç güvenliğinden sorumlu olan emniyet teşkilatının başındaki isim olarak görev yapmaktadır.