Yeni Filo, Gazze İçin 29 Mart'ta Yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yeni Filo, Gazze İçin 29 Mart'ta Yolda

Yeni Filo, Gazze İçin 29 Mart\'ta Yolda
05.02.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım için 29 Mart'ta 100'den fazla tekneyle yola çıkacak.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ateşkese rağmen yeterli yardım geçişine izin vermediği Gazze Şeridi için yeni ve daha büyük bir filo planlandığını duyurdu. Aktivistler, yeni filonun 29 Mart tarihinde yola çıkacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'ne insani yardım taşırken uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından engellenen Küresel Sumud Filosu'nun organizatörleri, Gazze için mart ayında 100'den fazla teknenin katılacağı yeni ve daha büyük bir filo planladıklarını duyurdu.

Plana ilişkin duyuru, Güney Afrika'daki Nelson Mandela Vakfı'nda bir araya gelen aktivistler tarafından yapıldı. Organizatörler, yeni filoda doktorlar, savaş suçları araştırmacıları ve mühendislerin de aralarında bulunduğu binden fazla aktivistin yer alacağını açıkladı.

Filo dahilinde teknelerin İspanya, Tunus ve İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıkmaları beklenirken, yeni filoya Tunus ve Mısır'da binlerce aktivist tarafından desteklenmesi beklenen bir kara konvoyunun eşlik edeceği duyuruldu.

"Küresel toplumun tamamını, güçlerini bizimle birleştirmek üzere seferber etmek istiyoruz"

Mandela Vakfı'ndaki etkinlikte söz alan eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, "Bu kez yüzlerce hatta binlerce kişinin katılmasını ve Mısır, Lübnan, Ürdün ile işgal altındaki Filistin ve Gazze'ye ulaşabileceğimiz diğer tüm mümkün sınırlar üzerinden giriş yapılması için seferberlik oluşturmayı bekliyoruz" dedi.

Küresel Sumud Filosu ile Gazze'ye doğru yol alırken İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan aktivistler arasında yer alan Mandela, "Küresel toplumun tamamını, güçlerini bizimle birleştirmek üzere seferber etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mandela, duyurunun yapılması için Nelson Mandela Vakfı'nın tercih edilmesinin sebebinin Nelson Mandela'nın Filistin davasına verdiği desteği vurgulama arzusu olduğunu söyledi.

Aktivistler ayrıca, yeni filonun da İsrail güçlerinin ile karşı karşıya kalabileceğini ancak uluslararası hukukun koruması altında olduklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun Yürütme Komitesi'nde yer alan Brezilyalı aktivist Thiago Avila, "Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı davada aldığı tedbir kararında İsrail'in ya da herhangi başka bir devletin Gazze'ye giden her türlü insani misyonu engellemesinin açıkça yasaklandığı net bir şekilde ifade ediliyor" dedi.

Filo, 29 Mart'ta yola çıkacak

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada ise yeni filonun 29 Mart'ta yola çıkacağı duyuruldu. Açıklamada, "Küresel Sumud Filosu, bugün Filistin için tarihin en büyük koordine insani müdahalesine ilişkin planlarını duyurdu. 29 Mart 2026 tarihinde bir deniz filosu ile karadan ilerleyecek bir insani yardım konvoyu, eş zamanlı olarak yola çıkacak. 100'den fazla ülkeden binlerce kişi, Gazze'deki soykırım, kuşatma, kitlesel açlık ve sivil yaşamın yıkımına karşı koordineli ve şiddet içermeyen bir yanıt için seferber olacak" denildi.

Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 deniz aracı ve 500 aktivistin katılımıyla Gazze'ye doğru yola çıkmış, fakat uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından engellenmişti. İsrail güçleri, aralarında Mandela, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan'ın da yer aldığı 443 kadar katılımcıyı gözaltına almıştı.

Geçtiğimiz yıl Sumud Filosu öncesinde Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Madleen ve Hanzala isimli yardım gemileri de organize edilmiş fakat bunlar da uluslararası sularda İsrail güçlerinin saldırısına maruz kalmıştı. - JOHANNESBURG

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Filo, Gazze İçin 29 Mart'ta Yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
23:06
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
Fenerbahçe ikinci yarıda yıldızlarıyla geri döndü
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
21:21
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:53:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni Filo, Gazze İçin 29 Mart'ta Yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.