Yeni Fiyat Etiketi Yönetmeliği Tüketiciyi Koruyor

UĞUR ASLANHAN/MÜCAHİT ENES SEVİNÇ - Tüketici dernekleri ve yeme-içme sektörünün temsilcileri, Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan yeni değişikliklerin tüketiciyi koruduğunu belirterek, bu durumun işletmeler açısından da adil rekabet ortamı sunacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.

Tüketiciler, sipariş verdikleri yiyecek ve içeceklerin bedeli dışında, yalnızca bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ve kendi istekleriyle ilave ödeme yapabilecek.

Tüketiciler tarafından talep edilmeksizin, sipariş öncesinde servis edilen ve aperatif yiyecek ve içecek olarak sunulan kuver ürünlerinin bedeli de tüketicilerden istenmeyecek. Bu düzenlemeyle işletmeler tarafından tüketicilere sunulan hizmetlerde daha rekabetçi bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Restoran işletmecileri ve tüketici derneklerinin temsilcileri, söz konusu yönetmeliğe ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Tüketiciler daha hesaplı yemek yiyebilecek"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, artık tüketicilerin restoranlarda daha hesaplı yemek yiyebileceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kuver, yemek öncesi gelen ikramlar için alınıyordu. Bu rakam yemeğin yüzde 10'una kadar çıkabiliyordu. Servis ücreti de yemeğin yüzde 10'u ile yüzde 20'si arasında değişiyordu. Ancak özellikle servis ücretini niş ve lüks işletmelerin yüzde 50'si alıyordu. Bu durum müşterinin beklenmeyen bir fatura tutarı ile karşı karşıya kalmasına yol açabiliyordu. Şimdi bunlar kaldırıldı. Böylece tüketiciler daha hesaplı yemek yiyebileceği gibi işletmeler de daha eşit şartlarda hizmet verecek."

Bingöl, bu yasak sonrası bazı işletmelerin servis ücretini ürün fiyatına ekleyebileceğine dair yorumların hatırlatılması üzerine, "Zaten şu anda fiyatlardan dolayı gizli, adı konulmamış bir protesto var. Restoranlar ciddi iş düşüşü yaşıyor. İşletmelere, 'kuveri ve servis ücretini menülere eklemeyelim' çağrısında bulunuyorum." dedi.

"Bu bedellerin düzenleme sonrası fiyata yansıtılmasının önüne geçilmeli"

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal da söz konusu uygulamaların uzun süredir tüketici ile işletme arasında ciddi bir güvensizlik oluşturduğunu anımsattı.

Tüketicilerin, menüde gördüğü fiyat üzerinden karar verirken, hesap geldiğinde önceden açıkça belirtilmeyen ek bedellerle karşılaştığını dile getiren Koçal, "Bu durum, şeffaflık ilkesine aykırı olup tüketicinin bilinçli tercih yapma hakkını zedeliyor, zorunlu bahşiş benzeri bir uygulamaya dönüşerek dayatmaya yol açıyordu. Özellikle kuver ve servis ücretlerinin, sunulan hizmetin zaten bir parçası olması gerekirken ayrı bir bedel olarak tahsil edilmesi, tüketici hukuku açısından ciddi bir sorun alanıydı." diye konuştu.

Koçal, konuyla ilgili son yıllarda yoğun şekilde şikayet aldıklarını hatırlatarak, "Düzenleme dürüst işletmeler için bir kayıp değil, aksine haksız rekabetin önlenmesi açısından bir kazanımdır. İşletmeler açısından da durum olumlu olabilir. Güven duygusu artar, tüketici–işletme ilişkisi sağlıklı hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Orta ve uzun vadede müşteri memnuniyetinin artacağını vurgulayan Koçal, güvenilirliğin güçleneceğini, sektörde adil rekabet ortamının oluşacağını söyledi.

Koçal, "Endişemiz bu bedellerin yeni düzenleme sonrası fiyata yansıtılmasıdır. Bunun önüne geçilmesi için düzenleme öncesi ve düzenleme sonrası fiyatlar ile ilgili kısa sürede denetimlerin yapılmasıdır. Son derece yerinde bir düzenleme, asıl belirleyici olan, kağıt üzerindeki düzenleme değil, sahadaki uygulamadır." şeklinde konuştu.

"Düzenlemeyi olumlu buluyoruz"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ise Ticaret Bakanlığının yaptığı düzenlemeyi tüketiciler açısından olumlu bulduklarını belirterek, uzun zamandır bu tür ücretlerin kaldırılacağına ilişkin söylentiler olduğunu ve bu durumun artık tüketiciler açısından netleştiğini söyledi.

Tüketicilerin bugünden itibaren gittikleri restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde açılan adisyonları veya ödeme yaparken düzenlenen satış fişlerini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer kuver ücreti, masa ücreti, servis ücreti adisyona veya faturaya hala yansıtılıyorsa işletmede itiraz ederek bu tür ücretlerin alınmamasını talep etmeleri gerekiyor. Düzenlemeye rağmen bu tür ücretleri alan işletmeleri Ticaret Bakanlığına şikayet yoluyla başvurabilirler. Unutmayalım, bugünden itibaren restoran, kafe, pastane, lokanta gibi hizmet işletmelerine gidilir ise mutlaka adisyonlar ayrıntılı kontrol edilmeli."