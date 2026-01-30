Yeni Fiyat Yönetmeliği Tüketici Dostu - Son Dakika
Yeni Fiyat Yönetmeliği Tüketici Dostu

30.01.2026 10:54
Tüketiciler lokantalarda ilave ücretlerden korunacak. Yeni yönetmelik destekleniyor.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan değişikliği değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Mensur Özçelik, lokanta, kafe, restoran ve pastane ve benzeri iş yerlerinde ilave ücret alınması yasağı düzenlemesini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini belirtti.

Mensur Özçelik, 'Sorma ver parası' olarak tanımlanan, gönüllük esasına dayanmayan ücretlerin tüketicilerin mağduriyetine ve yoğun şikayetlere sebep olduğunu anlattı. Tüketicilerin sesi duyulduğunu, yanıltıcı etiket oyunlarıyla tüketicileri işletmelere çekerek ilave ücret almaya dur denildiğini belirten Mensur Özçelik, "Fiyat Etiketi Yönetmeliği değiştirildi. Tüketici sadece sipariş ettiği ürünün fiyatını ödeyecek. Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek. Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza kesilebilecek. Tüketici sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek. Bahşiş uygulaması gönüllülük esasıyla devam edecek. Yapılan düzenlemeyi olumlu buluyor ve destekliyoruz. Lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin bu günden itibaren yeni yasağa uyacaklarına inanıyoruz. Yasağa uymayan işletmeleri tüketiciler şikayet edebilirler. Belgelendirdikleri durumlarda; Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yaparak ödedikleri haksız ücretin iadesini isteyebilirler" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi

12:28
