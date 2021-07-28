Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

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Dün en düşük 8,5475 ve en yüksek 8,5829 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 8,5655'ten tamamladı.

EURO VE STERLİN'DE SON DURUM

Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 düşüşle 8,5610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro yüzde 0,2 düşüşle 10,14'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 11,88'den satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,2 değer kaybederek 92,5 seviyelerinden günü tamamlamasının ardından bugün 92,4-92,6 bandında yatay bir seyir izliyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1806'dan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde dolar endeksinin dar bir bantta hareket ettiğini söyledi.

Fed'in faiz oranları ve varlık alım tutarlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alımlarına ilişkin yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, bugün veri tarafında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları verileri ve şirket finansal sonuçlarının izleneceğini bildirdi.