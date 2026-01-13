Yeni Hatay Valiliği Binası Açıldı - Son Dakika
Yeni Hatay Valiliği Binası Açıldı

13.01.2026 18:29
6 Şubat deprem sonrası inşa edilen Hatay Valiliği yeni hizmet binası tanıtıldı.

HATAY'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından inşa edilerek hizmete alınan Hatay Valiliği yeni hizmet binası tanıtıldı.

Valilik Binasında İl Yazı İşleri Müdürlüğü, İl İdare Kurulu Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, İdare ve Denetim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Şube Father's, Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, Açık Kapı Şube Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nün, 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yeni binada hizmet vermeye başladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı,"6 Şubat asrın felaketi, yalnızca binalarımızı değil, hayatlarımızı da çok derinden etkilemiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında, yeni Hatay'ı kurmaya yönelik kapsamlı bir seferberlik başlatılmıştır. Bu yeni Hatay süreci kapsamında, sizlerin de bildiği üzere, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 153 bin 755 bağımsız bölümün kurası, 10'uncu kura ile birlikte tamamlanmış ve şehrimiz için önemli bir aşama daha geride bırakılmıştır. Hastaneler başta olmak üzere, şehrimizin neredeyse tüm altyapısı yeniden ele alınırken, Hatay'ın hayali olan birçok proje de hayata geçirilmeye başlanmıştır. Afet sonrası süreçte, yeni Hatay'ın nasıl inşa edileceğine dair kapsamlı planlamalar yaptık. Bu planlamalar çerçevesinde özellikle binası yıkılan kamu kurum ve kuruluşlarının, yaşam alanlarının dışında, vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği, kolay hizmet alabileceği ve kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebileceği alanlarda konumlandırılmasını esas aldık. Bu kapsamda, Akasya Mahallesi'nin bulunduğu bölgede, daha önce yalnızca Antakya Kaymakamlığı hizmet binasının yer aldığı alanın üst kısmında, geniş bir sahada kamu kampüsü oluşturma çalışmalarına başladık. Bugün itibarıyla içerisinde bulunduğumuz Hatay Valiliği hizmet binamız, hemen arkasında Defterdarlık, yan tarafında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, devamında İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, biraz ilerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yer almaktadır. Alt bölümde Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü binası tamamlanmış olup halihazırda hizmet vermektedir. Bunun yanında İl Jandarma Komutanlığı binasının inşaatı da devam etmektedir. Yeni Hatay Valiliğimizin hizmete girmesi, aynı zamanda burada bir kararlılığın, bir iradenin ve yeniden kurulan bir hayatın somut göstergesidir. Bu binayı inşa ederken temel hedefimiz; vatandaşlarımıza kesintisiz kamu hizmeti sunmak, hizmetlerde sürekliliği sağlamak ve kamu kurumlarına erişimi kolaylaştırmak olmuştur. Vatandaşlarımız, devletimizle ve valiliğimizle ilgili ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti burada alabileceklerdir. Bununla birlikte yalnızca bu bina değil, sekiz farklı ilçemizde de hükümet konaklarını tamamladık. Bu yapıları, devletin ana yönetim merkezleri olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın da buraları devletle buluşma noktası olarak gördüğünün farkındayız. Bu nedenle başta Hatay'ımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımıza, Türk idare sistemine ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: DHA

