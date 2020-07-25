'Yeni Hayat' yeniden sette

Dizinin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk ve Tayanç Ayaydın sette ilk gün heyecanlarını paylaştı. Serkan Çayoğlu, "Karantina sonrası tekrar sete çıktık ve bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Hiç ara vermemiş gibi hissetmek beni mutlu etti ve kolay adapte olmamı sağladı" dedi. Melisa Aslı Pamuk, "Bu zor süreçten sonra işimize geri dönmek beni ve set arkadaşlarımı çok mutlu etti. Umarım hepimiz için iyi ve başarılı bir sezon olur" diye konuştu. Tayanç Ayaydın, "O kadar özlemişim ki; sete girince sanki pandemi döneminde göremediğim eski bir dostumla karşılaşmış kadar mutlu oldum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.