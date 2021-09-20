Yeni imaja büründü

Kızıl saçlarında değişikliğe giden Kuvancı, bakır modasına uydu. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncuya, beğeni ve olumlu yorumlar yağdı. Güzel oyuncunun, yeni saç modeli sevenleri tarafından tam not aldı.

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