Yeni kimlik başvurusu yapamayan aileye devlet eli

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yalova'da Kurulacak Güneş Panelleri, Üretilecek Enerji Bakımından Dünyanın En Güçlüsü Olacak

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?