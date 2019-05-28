Yeni kimlik kartı başvuruları

Çatak
İlçe Nüfus Müdürlüğü, engellilerin yeni kimlik kartı için başvurularını evlerinde alıyor.
Nüfus Müdürü Metin Bayram
, personel Nurullah Çakı ile geçirdiği rahatsızlık sonucu felç olan Halil Okan'ın (66) evine giderek yeni kimlik kartı için başvurusunu aldı.
Bayram, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca tüm yurtta başlatılan "Gezici Kayıt Terminali" uygulamasını hayata geçirdiklerini söyledi.
Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin, yakınlarının engelli veya yaşlılıktan dolayı evden çıkamadığı yönündeki raporla nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiğini belirten Bayram, "Görevlendirilen personel vatandaşların evine giderek yeni kimlik kartı müracaatlarını alıyor. Bu uygulamayla yeni kimlikleri PTT
aracılığıyla 2-5 gün içinde adreslerine teslim ediliyor. Buradaki amaç engelli vatandaşların zorluk yaşamamasıdır."
Okan, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nüfus müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.