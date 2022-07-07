Yeni kripto madencilik ekipmanı, oyuncuların yüzünü güldürecek

Kripto para borsası son yılların en kötü dönemini yaşarken, kripto madencileri de operasyonlarını azaltmaya başladı. Fakat Ethereum piyasasının çöküşü sırasında yeni bir kripto para madencilik ekipmanı (mining rig) piyasa sunuldu. Yeni Antminer E9 Ethereum madencisi, ekran kartlarına olan talebi azaltacak.

GPU krizini Antminer E9 Ethereum madencisi çözebilir

Kripto para madencilerinin yüzlerce adet Nvidia/AMD ekran kartını satın alması, piyasadaki etiketlerin ortalama fiyatların üstüne çıkmasına yol açtı. Çinli madencilik firması Bitmain ise duyurduğu yeni mining rig'in 25 adet GeForce RTX 3080 ile eşdeğer performans sunduğunu söylüyor.

Antminer E9 Ethereum madencisi olarak adlandırılan yeni teçhizat, RTX 3080'in hash rate'inden neredeyse 2.5 kat daha hızlı. GeForce RTX 3080 ile 100MH/s alınabiliyorken, Antminer E9 Ethereum'in ise 2400MH/s kapasitede çalıştığı ifade edildi.

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Antminer E9 Ethereum madencilik cihazı, GeForce RTX 3080'den daha performanslı olmasının haricinde aynı zamanda fiyat konusunda da oldukça avantajlı. İlk olarak 2021'de duyurulan Antminer E9 Ethereum madencisi 10 bin dolardan satışa sunuluyor.

GeForce RTX 3080'nin önerilen satış fiyatı 700 dolar civarında. Yani aynı kapasitede çalışan ekran kartlı bir sistem kurmak istediğinizde (25 adet GeForce RTX 3080'li bir sistem), 17 bin 500 dolar harcamanız gerekiyor.

Antminer E9 Ethereum'un harcadğı enerji miktarı da oldukça düşük. 25 adet GeForce RTX 3080'li bir sistem 5600W güç tüketimine ulaşıyorken, Antminer E9 Ethereum'un sadece 1.920W'lık enerjiye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Kripto çöküşünün ardından ekran kartı fiyatları ucuzlamaya ve stoklar artmaya başladı. Yeni Ethereum madenciliği makineleriyle birlikte bu ucuzlamanın devam edeceğini düşünüyoruz.

Siz yeni kripto madencilik ekipmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar ucuzlar mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!