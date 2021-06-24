Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı

Süper Lig'in tamamlanması ile birlikte bakıma alınan Yeni Malatya Stadyumu'nda çalışmalar devam ediyor. Çim zemin değişikliğinin sürdüğü stadyumda çim serimi başladı.

Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız