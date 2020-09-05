Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Ganalı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'i transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak 23 yaşındaki forvet Tetteh ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Tetteh'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:09 - Kaynak: AA
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