Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Helenex Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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