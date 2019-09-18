Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.

Yeni Malatyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalıştı.


Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Thievy Bifouma antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Moryke Fofana ise takımdan ayrı koşu yaptı.


İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi.

Sergen Yalçın, Orduzu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:20 
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