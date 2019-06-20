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Yeni Malatyaspor'da transfer

55 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı transfer etti.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana'yı transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, geçen sezon Atiker Konyaspor forması giyen 28 yaşındaki Moryke Fofana'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formalı fotoğrafı paylaşılarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'umuz, başarılı orta saha oyuncusu Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Evkur Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Moryke Fofana." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:38 Kaynak: AA
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