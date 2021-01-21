Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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