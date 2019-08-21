Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı

54 dakika önce

Yeni Malatyaspor Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı.

Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı, System.String[]
Yeni Malatyaspor Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmaya hazırlanıyor. Erkan Kaş'ın formsuzluğunu göz önüne alan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ile el sıkıştı. Malatya ekibinin Türkiye'ye davet ettiği genç futbolcuyla yarın resmi sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Hamza Mendyl, genç yaşında sergilediği performansla önce Fransa takımı Lille'in dikkatini çekti. Başarılı sol bek daha sonra transfer olduğu Alman temsilcisi Schalke 04 ile uzun süreli bir sözleşme yaptı.

Yeni Malatyaspor'un Mendyl ile kiralık olarak anlaştığı ifade edildi. - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Schalke 04, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanlar yazdı! Beşiktaş, Konoplyanka transferini bitirdi
Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in kızlarının doğum günündeki gergin anları dikkat çekti Monaco, Slimani'yi resmen açıkladı Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda düdük çalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:41:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]