Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı! | Transfer haberleri...
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Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı! | Transfer haberleri...

41 dakika önce

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı! | Transfer haberleri..., System.String[]

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmaya hazırlanıyor.


Erkan Kaş'ın formsuzluğunu göz önüne alan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ile el sıkıştı. Malatya ekibinin Türkiye'ye davet ettiği genç futbolcuyla yarın resmi sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.


Hamza Mendyl, genç yaşında sergilediği performansla önce Fransa takımı Lille'in dikkatini çekti. Başarılı sol bek daha sonra transfer olduğu Alman temsilcisi Schalke 04 ile uzun süreli bir sözleşme yaptı.


Yeni Malatyaspor'un Mendyl ile kiralık olarak anlaştığı ifade edildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yeni Malatyaspor, Erkan Kaş, Malatya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:03 
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