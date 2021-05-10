Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la 10 maçta 13 puan topladı

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çıktığı 10 maçta 13 puan topladı.

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde çıktığı 10 maçta 13 puan topladı. Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK müsabakasıyla göreve başlayan Teknik Direktör İrfan Buz, takımının başında 10 haftayı geride bıraktı. Buz, Malatya temsilcisiyle çıktığı 10 müsabakanın 3'ünden galibiyetle ayrılırken, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü. Ligin bitimine 2 hafta kala 44 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, küme düşme hattının 6 puan üstünde yer alıyor. (Veysel Korkmaz/İHA)

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