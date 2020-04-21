Yeni Marmaris Devlet Hastanesi 2022'de tamamlanacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Yeni Marmaris Devlet Hastanesi 2022'de tamamlanacak - Son Dakika

Yeni Marmaris Devlet Hastanesi 2022'de tamamlanacak

6 saat önce

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris ilçesinde yeni bir devlet hastanesi yapımı için yer teslimi yapıldığını ve hastanenin 2022'de teslim edileceğini söyledi.

Yeni Marmaris Devlet Hastanesi 2022'de tamamlanacak, System.String[]

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris ilçesinde yeni bir devlet hastanesi yapımı için yer teslimi yapıldığını ve hastanenin 2022'de teslim edileceğini söyledi.

Marmaris'e yeni devlet hastanesi kazandırılması için ihale yapılmasının ardından yüklenici firma ile 8 Nisan 2020'de Sağlık Bakanlığı yetkilileri sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin imzalanması sonrası Beldibi Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yüklenici firma yetkilileri yer teslimi işlemini gerçekleştirdi.

Yer teslimine katılan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihalesi yapılan yeni hastanenin yer teslimini alan yüklenici firma yetkililerinin, hastaneyi 2022 Mayıs ayında teslim edileceği taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Hastanenin 125 yataklı olacağını belirten Mete, "Uzun zamandır hastane yapılması konusunun takipçisiydik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi kabulünde yeni hastane yapımı için taleplerimizi arz etmiştik. Sonrasında da hastane yapımı özel olarak hızlı bir şekilde bugün yer teslimine kadar geldi." dedi.

Beş 5 katlı yapılacak hastanenin 16 yoğun bakım ve 6 ameliyathaneye sahip olacağını vurgulayan Mete, şunları kaydetti:

"yeni devlet hastanesi 90 milyon 435 bin liraya inşa edilecek. Son derece modern Marmaris'e yakışır bir hastane olacak. Hastanede 50 poliklinik, 20 yataklı diyaliz ünitesi, 10 yataklı palyatif ünitesi de bulunacak. Hastane personelinin çocukları için kreş yapılacak. Ayrıca arsa içerisinde helikopter pisti planlanmış. Hastane 'deprem yalıtımlı' olacak."

AK Parti, Marmaris, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:24 Kaynak: AA

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